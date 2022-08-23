Президент Франції Еммануель Макрон укотре закликав Росію припинити війну в Україні та вивести з її території війська.

"Я вкотре закликаю Росію припинити воєнні дії та вивести війська з території України", - сказав Макрон на Другому саміті Кримської платформи у вівторок.

Він наголосив, що необхідно використати всі форми дипломатії, щоб захищати Україну та її територію у майбутньому.

"Те, що відбувається сьогодні - це не лише війна в частині Європи. Війна стосується універсальних принципів, тобто нашої можливості жити у мирі та дружбі...Суверенітет та територіальна цілісність - це фундаментальні та основні цінності та принципи міжнародного порядку", - додав Макрон.