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12:47 23.08.2022

ДБР ідентифікувало російських військових, які тероризували жителів Бородянки та Макарова

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ДБР ідентифікувало російських військових, які тероризували жителів Бородянки та Макарова

Державне бюро розслідувань (ДБР) ідентифікувало особи російських військовослужбовців, які знущалися з мирних жителів Бородянки та Макарова Київської області під час окупації.

"Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 37 окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ (військова частина 69647)", – йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією бюро, встановлено, що ці військові тероризували та знущалися з цивільного населення селищ Бородянка та Макарів Київської області на початку широкомасштабної військової агресії Росії проти України.

"Військовослужбовці окупаційних військ не тільки використовували цивільне населення для прикриття "живим" щитом, а й застосовували проти нього тортури, жорстоке поводження та інші акти насильства. Також вони вчиняли мародерство та неодноразово здійснювали обстріли житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури вказаних населених пунктів", - зазначено в повідомленні.

Двом російським окупантам повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

"Ідентифікація інших воєнних злочинців армії РФ та документування їхніх злочинів триває", - наголошують у ДБР.

 

Теги: #військові_злочини #дбр

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