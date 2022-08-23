Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, а від початку війни 45 550 осіб

Втрати російської армії за минулу добу становили близько 150 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок понеділка, 22 серпня, становили близько 45 550 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 45550 (+150) осіб ліквідовано, танків - 1921 (+2) од., бойових броньованих машин - 4238 (+8) од., артилерійських систем – 1033 (+1) од., РСЗВ – 266 (+0) од., засоби ППО – 146 (+1) од., літаків – 234 (+0) од., вертольотів – 198 (+0) од., БПЛА оперативно- тактичного рівня - 817 (+2), крилаті ракети - 196 (+2), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1) од., спеціальна техніка-99 (+0)", - йдеться у повідомленні.

Найбільші втрати противник поніс на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.