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11:12 22.08.2022

ДБР повідомило про підозру екскерівнику підприємства аміакопроводу, через дії якого Україна втратила $1,5 млн

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ДБР повідомило про підозру екскерівнику підприємства аміакопроводу, через дії якого Україна втратила $1,5 млн

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в службовій недбалості колишньому керівнику державного підприємства-монополіста з надання послуг транспортування рідкого аміаку магістральним аміакопроводом ("Укрхімтрансаміак" - ІФ).

"Він створив умови, за яких російська компанія відсудила гроші у нашої держави. Через його дії Україна втратила $1,5 млн, які згодом російська компанія відсудила в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України", - йдеться в повідомленні ДБР у понеділок.

За інформацією ДБР, наприкінці 2016 року керівник державного підприємства України не забезпечив замовникам виконання умов контракту з транзиту рідкого аміаку.

Надалі, згідно з повідомленням, Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України став на бік російського акціонерного товариства та стягнув з українського підприємства понад $1,5 млн, із цим рішенням погодився Верховний Суд України.

"Таким чином, керівника державного підприємства підозрюють у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб, що (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Теги: #підозра #дбр #аміакопровід

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