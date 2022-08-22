Події

08:32 22.08.2022

Дніпропетровські правоохоронці документують факт обстрілу російськими загарбниками Зеленодольської ОТГ у Криворізькому районі

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Дніпропетровські правоохоронці документують факт обстрілу російськими загарбниками Зеленодольської ОТГ у Криворізькому районі

Дніпропетровські правоохоронці документують факт обстрілу російськими загарбниками Зеленодольської ОТГ у Криворізькому районі як черговий військовий злочин, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Правоохоронці проводять огляд місць влучення, збирають речові докази та документують кожен військовий злочин, вчинений армією Росії", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що із систем залпового вогню військові Росії 21 серпня обстріляли Зеленодольську територіальну громаду Криворіжжя. Внаслідок цього є загиблі та поранені місцеві жителі. Також зруйновано приватні будинки, спорткомплекс та цех транспорту Криворізької теплоелектростанції.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники ДСНС.

 

 

 

Теги: #рф #поліція #дніпропетровська_область

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