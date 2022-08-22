Українська ППО за тиждень збила над Дніпропетровщиною п'ять ворожих ракет
Минулого тижня українські військові збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровською областю, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Активно працювали наші підрозділи протиповітряної оборони. Ви знаєте, я публічно про роботу ППО не говорю, бо нам потрібна реальна безпека, а не зайва інформація. Але цього тижня наші хлопці збили п'ять ракет. Пишаємося нашими захисниками неба!", - написав він.
Вілкул додав, що спроба окупантів покращити тактичне становище штурмовими діями в районі Зеленого Гаю (неподалік Давидова Брода Херсонської області) завершилася для ворога значними втратами та відступом.
Також українськими ракетно-артилерійськими підрозділами у Сухому Ставку (Херсонська область) знищено ворожий пункт постачання боєприпасів.