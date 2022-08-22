У результаті нічних обстрілів окупантів Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровщини постраждали чотири людини

Унаслідок нічних ракетних обстрілів російських окупантів Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровщини постраждали чотири особи, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч із обстрілами та постраждалими. Російська армія завдала ударів по трьох районах – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському… Попередньо поранено чотирьох літніх нікопольчан. Двох з них госпіталізовано", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко повідомив, що Нікополь росіяни обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російські снаряди.

У місті 2 будинки зруйновано, майже 50 – понівечено. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріл сталося п'ять пожеж. Полум'я вогнеборці вже приборкали.

Також виведено з ладу лінію електропередач, у результаті чого до 2000 осіб залишилося без електропостачання, але енергетики вже працюють.

Крім того, у Криворізькому районі ворог із "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Пройшло без руйнувань та постраждалих.

А в Синельниківський район росіяни влучили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будівлю культури. Інформація про загиблих і поранених з'ясовується.