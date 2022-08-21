Окупанти в неділю тричі обстріляли ракетами Київський район Харкова, є постраждалий

Російські окупанти в неділю тричі обстріляли ракетами Київський район Харкова, внаслідок чого виникла пожежа в одному з нежитлових об'єктів та в приватному будинку, а також одна людина отримала поранення, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три "прильоти", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку.

За інформацією волонтера Наталії Попової, є 1 поранений.

"Росіяни вдарили по Харкову. Попередньо 1 людина отримала поранення", - написала Попова на своїй сторінці у фейсбуці.