На Львівщині тесть застрелив зятя, а потім наклав на себе руки

На Львівщині тесть застрелив зятя, а після цього наклав на себе руки, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, в неділю о 09:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному із сіл Самбірського району у приватному будинку виявлено тіло чоловіка.

Поліцейські на місці злочину з'ясували, що загиблим є 46-річний місцевий житель – медики виявили у нього вогнепальне поранення в серці. Трохи згодом у будинку виявили тіло 74-річного чоловіка із вогнепальним пораненням голови.

"Між зятем і тестем, які мешкали в одному будинку, виник конфлікт, після чого старший чоловік вистрілив молодшому в груди з незареєстрованої гладкоствольної зброї, у результаті чого той помер на місці події", – зазначено в повідомленні.

Зброю вилучено на експертизу, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 статті 115 КК України (навмисне вбивство).