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15:14 21.08.2022

Кіпр веде роботу над закупівлею в Ізраїлю комплексів ПРО "Залізний купол" - ЗМІ

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Кіпр веде роботу над закупівлею в Ізраїлю комплексів ПРО "Залізний купол" - ЗМІ

Влада Кіпру почала процес придбання в Ізраїлю комплексів ПРО" Залізний купол", передає в неділю The Jerusalem Post.

Так, за даними грецьких ЗМІ, Кіпр та Ізраїль вже підписали угоди в рамках цієї угоди. Однак інформація про те, скільки батарей про придбає Кіпр, і коли вони прибудуть на острів, не повідомляється.

ЗМІ пояснюють, що кіпрська влада буде використовувати ці комплекси ПРО проти потенційних загроз з боку Туреччини, включаючи безпілотники, які можуть запустити як з північної частини Кіпру, так і з турецької території.

The Jerusalem Post нагадує, що оскільки ПРО "Залізний купол" є спільною розробкою Ізраїлю і США, для її продажу потрібне схвалення обох країн. Раніше надходили повідомлення про плани продавати ПРО в Україну, ОАЕ, Саудівську Аравію, однак ця інформація не підтверджувалася. Самі США придбали дві батареї "Залізного купола" в 2019 році.

Видання додає, що під час нещодавніх зіткнень Ізраїлю з палестинським "ісламським джихадом" батареї ПРО "Залізний купол" збили понад 380 ракет, запущених з сектора Гази, тобто 97% від кількості ракет, які були спрямовані проти ізраїльських населених пунктів.

Теги: #ізраїль #кіпр #залізний_купол

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