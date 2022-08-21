Щонайменше 50 людей загинули на півночі і сході Індії через повені та зсуви від мусонних дощів

Щонайменше 50 людей стали жертвами повеней і зсувів, які викликали мусонні зливи на півночі і сході Індії, повідомляють у неділю західні ЗМІ.

Зокрема, в штаті Уттаракханд загинули чотири людини, ще 13 вважаються зниклими безвісти.

У штаті Джаркханд на сході країни розлилася річка Налкарі і забрала п'ятьох жителів, тіла чотирьох з них згодом знайшли. У сусідньому штаті Одіша на тлі безперервних дощів влада зафіксувала загибель шістьох людей.

Також в Одіші негода зачепила 800 тис. осіб, тисячам жителів довелося залишити будинки. Дощі призвели до перебоїв у подачі електроенергії та роботі водопроводу, пошкодили дороги.