Події

14:20 21.08.2022

Україна не причетна до підриву машини російського пропагандиста Дугіна – Подоляк

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Україна не причетна до підриву машини російського пропагандиста Дугіна – Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевняє, що Україна не має причетності до вибуху автомобіля, що належить російському пропагандисту Олександру Дугіну, унаслідок чого загинула його дочка Дар'я.

"Україна до цього безумовно не має причетності. Ми не кримінальна держава, якою є РФ, і точно не терористична держава", - сказав Подоляк в ефірі національного телемарафону, коментуючи слова ведучого про те, що в РФ намагаються звинуватити Україну в причетності до вибуху автомобіля і загибелі Дар'ї Дугіної (Платонової).

За його словами, в кримінальному анклаві, яким є РФ, у випадку, коли "хтось починає будь-які дії і каже своїм шанувальникам, що вони отримають дивіденди від цих дій, а потім вони їх не отримують, то всередині нього починають змії між собою гризтися".

"Одна іншу кусає за хвіст. І саме це ми зараз бачимо: різні політичні угруповання, в т.ч. ультрарадикальні, до яких мав причетність Дугін, сьогодні починають битву. Росія починає внутрішньо розвалюватися, і ці угруповання хочуть отримати своє місце, щоб претендувати на якусь владу в РФ", - підсумував він.

Напередодні в Підмосков'ї в районі селища Великі Вяземи підірвали автомобіль, що належить російському пропагандисту Олександру Дугіну. У машині перебувала дочка Дугіна, яка загинула на місці. Сам пропагандист, за повідомленнями росЗМІ, після загибелі дочки потрапив до лікарні.

У Слідчому комітеті Росії вважають, що вбивство журналістки Дар'ї Дугіної, дочки громадського діяча Олександра Дугіна, було заздалегідь сплановано і мало замовний характер.

Теги: #автомобіль #підрив #дугин

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