У Кропивницькому в суботу ввечері знайшли мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Наконечного

У Кропивницькому в суботу пізно ввечері знайшли мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного, повідомив депутат Кропивницької районної ради від партії "Європейська солідарність" Андрій Лаврусь.

"За інформацією ЗМІ, начальник управління СБУ в Кіровоградській області Олександр Наконечний вчинив самогубство. Джерела в правоохоронних органах підтвердили інформацію і повідомили подробиці", - написав Лаврусь у телеграм-каналі.

За його інформацією, згідно з попередньою версією, полковник перебував за місцем проживання і зробив з пістолета один постріл собі в голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці.

У свою чергу, в Головному управлінні Служби безпеки України та Державному бюро розслідувань підтвердили інформацію про загибель начальника УСБУ Наконечного.

"СБУ і ДБР вивчають всі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки в Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана в повному обсязі і проаналізована, ми проінформуємо суспільство", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра Семеновича Наконечного", - йдеться в повідомленні.