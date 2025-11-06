Інтерфакс-Україна
Події
12:41 06.11.2025

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

1 хв читати
Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

Співробітники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали на Рівненщині розшукуваного начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрія Рибянського, який не вийшов на службу та знаходився не на зв’язку.

"Внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського. Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії", - йдеться в повідомленні поліції Києва в телеграм-каналі в четвер.

Подальше розслідування проводитиме ДБР.

Як повідомлялося, Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

"Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів", - зазначають в поліції.

Теги: #дарницьке_управління #начальник #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 06.11.2025
Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції

Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції

11:31 04.11.2025
Нацполіція в Одесі затримала зловмисника, який за гроші пропонував ухилянту працевлаштування до СБУ

Нацполіція в Одесі затримала зловмисника, який за гроші пропонував ухилянту працевлаштування до СБУ

11:06 04.11.2025
Пластичному хірургу приватної клініки Києва повідомлено про підозру через смерть пацієнтки під час операції

Пластичному хірургу приватної клініки Києва повідомлено про підозру через смерть пацієнтки під час операції

10:16 04.11.2025
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України

20:53 31.10.2025
Європол підтвердив свою участь у спецоперації, в ході якої було викрито 654 бійці "Вагнера" і "Редута"

Європол підтвердив свою участь у спецоперації, в ході якої було викрито 654 бійці "Вагнера" і "Редута"

13:27 31.10.2025
Водії логістичної кампанії наводили ворожі удари на енергетичну інфраструктуру Дніпра - СБУ

Водії логістичної кампанії наводили ворожі удари на енергетичну інфраструктуру Дніпра - СБУ

11:46 31.10.2025
СБУ та Нацполіція затримали агентку ФСБ, яка коригувала ворожі атаки по енергооб'єктах Вінниччини

СБУ та Нацполіція затримали агентку ФСБ, яка коригувала ворожі атаки по енергооб'єктах Вінниччини

10:43 31.10.2025
ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

09:58 31.10.2025
Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

11:58 28.10.2025
ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

ВАЖЛИВЕ

Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

CCО уразили Волгоградський НПЗ

Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

БЕБ сформувало атестаційні та кадрові комісії для переатестації та відбору працівників

Кличко: Київрада розгляне збільшення програми "Захисник Києва" ще на 1 млрд грн

Авіаційна влада США скоротить трафік у 40 аеропортах на 10% через шатдаун

Доволі тепла осіння погода без опадів збережеться в Україні найближчі два дні

На Сумщині ділки присвоїли майже 16 млн грн на закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ

Шмигаль: Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria

У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ фіксується суттєве зростання штурмових дій ворога

Тіктокер з Одещини проведе 5 років за ґратами за поширення позицій ЗСУ

На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА