Росіяни всю ніч обстрілювали ракетами Дніпропетровську область

Російські окупанти всю ніч обстрілювали ракетами Дніпропетровщину, внаслідок чого зруйновано житлову інфраструктуру, почалася сильна пожежа на підприємстві, не працюють газопроводи та лінії електропередач, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нас обстрілювали всю ніч. Від ворожих атак знову страждали два райони - Нікопольський та Криворізький", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворог вдарив по Нікопольському 5 разів.

Резніченко зазначив, що на Нікополь росіяни направили 25 снарядів із ствольної артилерії. У результаті обстрілу сталася сильна пожежа на підприємстві – вогонь знищив обладнання.

Також у місті понівечена школа, один будинок зруйновано, два десятки – пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач. Без світла – понад 3 тис. нікопольців. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.

Марганецьку громаду окупанти тричі накрили вогнем зі ствольної артилерії та Градів. Люди не постраждали.

Також у Марганці пошкоджено високовольтну лінію – знеструмлено понад 2 200 помешкань. Тривають відновлювальні роботи.

По Мирівській громаді – 10 пострілів зі ствольної артилерії. Є руйнування 5 будинків.

А у Криворізькому районі росіяни з "Ураганів" обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Без жертв і руйнувань.