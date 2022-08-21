Події

08:29 21.08.2022

Мер Нікопольської РВА попередив про можливу загрозу артобстрілів прибережних територій району

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Мер Нікопольської РВА попередив про можливу загрозу артобстрілів прибережних територій району

Мер Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко попередив про можливу загрозу артобстрілу прибережних територій району.

"День завершуємо повідомленням про загрозу артилерійських обстрілів. Повідомлення стосується прибережних територій району. До вечора з'явилася інформація про можливий обстріл однієї з ТГ, подробиці з'ясовують. Про ранковий "Калібр" орків, збитий силами ППО, думаю, всі чули", - написав Євтушенко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що протягом суботи на інших територіях району було спокійно.

Також Євтушенко повідомляє, що зберігається загроза обстрілу населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища (міста, села, селища) та закликав мешканців перебувати у бомбосховищі або дотримуватись правил двох стін.

 

 

 

Теги: #попередження #обстріли #нікополь

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