Події

08:26 21.08.2022

Зеленський закликав українців бути особливо пильними вже на початку нового тижня

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Зеленський закликав українців бути особливо пильними вже на початку нового тижня

Президент України Володимир Зеленський закликав українців бути особливо пильними вже на початку нового тижня у зв'язку з майбутніми державними святами, повідомила пресслужба глави держави.

"Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у суботу.

Глава держави зазначив, що "одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти… Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості".

Зеленський закликав українців "бути міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям – стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі їхні удари і за терор – за Харків і Донбас, за "Азовсталь" і Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь, за всі міста… Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до української перемоги".

Раніше в українському міністерстві внутрішніх справ також закликали українців бути особливо пильними та уважними напередодні та у день святкування Дня Незалежності в Україні та наголосили, що правоохоронці в умовах підвищеної готовності націлені на оперативне реагування на будь-які загрози з боку ворога.

 

 

 

Теги: #громадяни #відеозвернення #зеленський

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