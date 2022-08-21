Події

07:15 21.08.2022

Секретар Запорізької міськради розповів про роботу міської рятувально-водолазної служби під час воєнного стану

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Секретар Запорізької міськради розповів про роботу міської рятувально-водолазної служби під час воєнного стану

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів про роботу міської рятувально-водолазної служби в умовах дії воєнного стану.

"Основні завдання, покладені на рятувальників, це охорона життя людей на воді та проведення аварійно-рятувальних робіт на тих водоймах, які знаходяться у комунальній власності міста", - написав він у фейсбуці.

За його словами, наразі на службі задіяно 18 водолазів, 13 матросів-рятувальників та 9 водіїв рятувальних суден. На період воєнного часу вони працюють у цілодобовому режимі чергування та регулярно проводять профілактичну роботу щодо запобігання нещасним випадкам на водних об'єктах, рятують тих, хто потрапив у біду на воді, проводять пошуково-водолазні роботи, а за необхідності допомагають поліцейським. Загалом за перші сім місяців 2022 року рятувальники врятували на воді 14 громадян.

Крім того, водолази брали безпосередню участь у будівництві фортифікаційних споруд як у самому місті, так і на підступах до Запоріжжя та допомагали ліквідувати наслідки ворожих обстрілів, зокрема, розбирали завали та виконували ремонтно-відновлювальні роботи.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #діяльність #водолази

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