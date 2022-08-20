Українська авіація атакувала опорний пункт РФ поблизу Іванівки - ОК "Південь"

Українська авіація на світанку в суботу атакувала опорний пункт російських військових поблизу Іванівки (Херсонська обл), повідомило оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією на світанку атаковано опорний пункт ворога поблизу Іванівки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, зменшили вороже військо на 10 рашистів та 2 одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - повідомляється на сторінці ОК "Південь" у фейсбуці.