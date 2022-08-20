Кількість постраждалих у Вознесенську зросла до 12 людей, серед них троє дітей - Офіс генпрокурора

Унаслідок російського ракетного удару по м. Вознесенськ Миколаївської області постраждали 12 осіб, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За попередньою інформацією, дванадцять людей поранені, серед них троє дітей. Двоє дітей у важкому стані. Пошкоджено 2 під'їзди будинку, а також розташовані поруч приватні будинки, транспортні засоби", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За фактом обстрілу розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, російські окупанти вранці 20 серпня завдали ракетного удару по м.Вознесенськ. Зафіксовано влучання в п'ятиповерховий житловий будинок і приватні будинки.

Раніше голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім повідомляв про 9 поранених, з яких четверо – діти від 3 до 17 років, усі четверо у важкому стані.