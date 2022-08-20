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14:19 20.08.2022

Єрмак про обстріл Вознесенська: наше завдання – зробити так, щоб за злочини відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але й їхні діти та онуки

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Єрмак про обстріл Вознесенська: наше завдання – зробити так, щоб за злочини відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але й їхні діти та онуки

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи російський обстріл Вознесенська (Миколаївська область), наголосив, що завдання України – зробити так, щоб за ці злочини відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але й їхні діти й онуки.

"Вознесенськ. Країна-терорист під назвою Росія вдарила по житловому будинку. Наразі відомо про поранених, серед яких є діти. Боягузи і злочинці, які не здатні воювати з армією, а вміють робити це лише з мирним населенням. Ті, хто віддає накази і виконує їх, будуть нам відомі. І всі будуть відповідати за ці злочини", - написав він у в Telegram-каналі.

Єрмак наголосив, що "наше завдання – зробити так, щоб відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але їхні діти і онуки. Росія платитиме за все".

Раніше голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки і приватних будинків у Вознесенську зросла до 9 людей, серед них 4 дітей, вони у важкому стані.

Пізніше стало відомо, що уламок російської ракети вирвав око дитині у Вознесенську, дівчинку перевозять у Миколаїв.

 

Теги: #вознесенськ #єрмак

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