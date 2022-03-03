Події

04:37 03.03.2022

У Вознесенську тривають бої – голова Миколаївської адміністрації

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УКРАЇНА – У Вознесенську Миколаївської області тривають бої, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Наразі тривають бої у Вознесенську, близько 130 людей піхоти, 30 танків, БМП. Складно зараз хлопцям із Вознесенська. Тримаємо за вас кулаки!", - сказав Кім у своєму відеозверненні в Тelegram.

Також він повідомив, що тероборона області отримала протитанкову зброю.

"Зараз у нас тероборона буде із протитанковою зброєю. І наші міста будуть ще більш захищені", - наголосив Кім.

Голова подякував тим, хто надає гуманітарну допомогу, а також військове постачання.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/354

Теги: #війна #бої #вознесенськ
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