Уламок російської ракети вирвав око дитині у Вознесенську - голова Миколаївської ОВА

Уламок російської ракети вирвав око дитині у Вознесенську, дівчинку перевозять у Миколаїв, повідомив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око. Тварини...",- написав він у Telegram-каналі.

Раніше Кім повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки і приватних будинків у Вознесенську зросла до 9 людей, серед них 4 дітей, вони у важкому стані.