Події

14:15 20.08.2022

Уламок російської ракети вирвав око дитині у Вознесенську - голова Миколаївської ОВА

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Уламок російської ракети вирвав око дитині у Вознесенську - голова Миколаївської ОВА

Уламок російської ракети вирвав око дитині у Вознесенську, дівчинку перевозять у Миколаїв, повідомив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око. Тварини...",- написав він у Telegram-каналі.

Раніше Кім повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки і приватних будинків у Вознесенську зросла до 9 людей, серед них 4 дітей, вони у важкому стані.

 

Теги: #дитина #вознесенськ #миколаївська_область

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