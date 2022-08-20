Події

12:52 20.08.2022

Окупанти обстріляли житловий квартал Мелітополя, одну людину поранено, 10 будинків пошкоджено - мер

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Окупанти обстріляли житловий квартал Мелітополя, одну людину поранено, 10 будинків пошкоджено - мер

Одна людина госпіталізована, 10 цивільних будинків пошкоджені після обстрілу російськими окупантами житлового кварталу Мелітополя в ніч на неділю, повідомив мер Іван Федоров.

"Сьогодні вночі ЗСУ завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі. Підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети, оскільки кілька тижнів тому основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували в Херсонську область", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

За словами Федорова, ворог вирішив вдатися до традиційних терористичних актів, які часто застосовуються в Донецьку.

"Через кілька хвилин після точного обстрілу військової бази вони випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках в районі вулиць Українська і Герцена. Один житель постраждав і перебуває в лікарні. Близько 10 цивільних будинків зазнали руйнувань", - написав він.

Жителі встигли зняти, як ракета російських військових летить з півдня на північ Мелітополя, підсумував Федоров.

 

Теги: #війна #мелітополь

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