Голод через посуху загрожує близько 22 млн жителів півострова Сомалі

Приблизно 22 млн жителів Ефіопії, Кенії та Сомалі перебувають на межі голоду, переважно через багаторічну посуху в цьому регіоні, заявили у п'ятницю у Всесвітній продовольчій програмі (ВПП) ООН.

"Від початку року ще дев'ять мільйонів людей опинилися в умовах гострої нестачі продовольства по всій Ефіопії, Кенії, Сомалі. Таким чином, 22 мільйони людей стикаються з проблемою забезпечення достатньою кількістю продовольства", - йдеться в пресрелізі ВПП.

За інформацією ВПП, у країнах регіону гине худоба, населення відчуває гостру нестачу води. Через посуху 1,1 млн осіб були змушені залишити свої будинки.

"Люди тут роками чекають на дощ, але вони більше не можуть чекати життєво необхідної продовольчої допомоги. Світ має зараз вжити заходів, щоб захистити найбільш уразливі групи населення від загрози масового голоду на півострові Африканський Ріг", - заявив директор ВПП Девід Біслі.

При цьому посуха в регіоні, як очікується, триватиме найближчими місяцями.

Як нагадали у ВПП, ще на початку 2022 року організація попереджала про те, що 13 млн жителів Ефіопії, Кенії та Сомалі перебувають на межі голоду. Однак до середини року, коли до регіону знову не прийшли дощі, кількість потребуючих продовольства зросла до 20 млн, а потім і до 22 млн.

"Ця кількість зростатиме, і серйозність проблеми голоду посилюватиметься у разі, якщо наступний сезон дощів не допоможе, а вразливі групи населення не отримають гуманітарної допомоги", - йдеться у заяві ВВП.

В організації також запевнили, що оскільки посуха в регіоні поки що не закінчується, потрібно ще близько $418 млн для задоволення потреб місцевого населення у наступні шість місяців.