Ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області

У ніч на суботу ворог здійснив обстріл Нікопольського та Криворізького району Дніпропетровської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російська армія з різної зброї била по двох районах області - Нікопольському та Криворізькому. Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. У Нікополь прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії. У місті пошкоджено 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики до 300 людей. Минулося без загиблих і поранених", - написав Резніченко у телеграм-каналі в суботу вранці.

Ворог обстріляв із ствольної артилерії та "Градів" Марганецьку громаду, жертв і руйнувань немає.

Також окупанти обстріляли з "Ураганів" Криворізький район.

В Апостолівській громаді в результаті обстрілу є руйнація кількох будинків і газопроводу, серед людей жертв немає.