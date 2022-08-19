Події

18:17 19.08.2022

Порошенко повідомив про загибель активіста Юрія Каракая на фронті

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Порошенко повідомив про загибель активіста Юрія Каракая на фронті

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко в п'ятницю повідомив про загибель активіста ГО "Справа громад" Юрія Каракая на фронті.

"Знову важка втрата для нашої команди. Війна забирає найкращих... Учора під мінометним обстрілом на фронті загинув Юрій Каракай", - написав Порошенко у фейсбуці.

За його словами, Юрій був "правдолюбом, який відчував несправедливість серцем, а свою позицію відстоював діями: і в мирні часи на барикадах, протестах, акціях, і у військові часи на фронті".

"Такі завжди йдуть попереду і беруть на себе відповідальність не лише за себе, а за долю всієї країни. Він був цінним членом команди ГО "Справа громад", його любили та поважали", - наголосив нардеп.

Він уточнив, що першого ж дня широкомасштабного вторгнення Юрій Каракай вступив до лав 206 батальйону територіальної оборони Києва, а потім вирушив на фронт.

"Героїв убивають, але слава їхня вічна… Спочивай з миром, Друже. Вороги поплатяться за твоє життя. Як і за життя кожного загиблого українця та українки", - підсумував п'ятий президент.

Теги: #загибель #каракай_юра

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