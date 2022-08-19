Події

18:15 19.08.2022

На міні підірвався керівник асоціації фермерів приватних землевласників Сумської області

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На Сумщині загинув голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Дейнека, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні близько 16-ї години у Краснопільській громаді сталася трагічна подія. Дорогою їхав вантажний автомобіль ЗІЛ. Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорувавши попереджувальні таблички "обережно, міни". Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці", - написав Живицький у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Це був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер – власник аграрної компанії та депутат районної ради. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області. Чоловік перебував у машині сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай", - йдеться в повідомленні. 

Теги: #сумська_область

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