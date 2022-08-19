На міні підірвався керівник асоціації фермерів приватних землевласників Сумської області
На Сумщині загинув голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Дейнека, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Сьогодні близько 16-ї години у Краснопільській громаді сталася трагічна подія. Дорогою їхав вантажний автомобіль ЗІЛ. Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорувавши попереджувальні таблички "обережно, міни". Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці", - написав Живицький у телеграм-каналі в п'ятницю.
"Це був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер – власник аграрної компанії та депутат районної ради. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області. Чоловік перебував у машині сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай", - йдеться в повідомленні.