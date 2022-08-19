У портах "Великої Одеси" готові до завантаження 10 суден у рамках "зернової ініціативи"

У портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" готові до завантаження 10 суден у рамках зернової ініціативи, очікується понад 40 заявок на заходження до українських портів, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

За словами міністра інфраструктури, триває робота над тим, щоб обсяги та темпи перевалки агропродукції збільшувалися до 3-5 млн тонн на місяць.

Кубраков зазначив, що за час дії зернової ініціативи з трьох портів Одеської області відправлено 25 суден, загалом на їхньому борту 630 тис. тонн агропродукції.

"Особливу увагу ми приділяємо експорту продовольства для африканських країн. Учора вийшов черговий балкер I Maria, на його борту 33 тис. тонн агропродукції для півночі континенту", - зазначив він.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України підписано два документи щодо створення коридору для вивезення зерна та іншої агропродукції з трьох українських портів: "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Генсек ООН Антоніу Гуттереш, який 22 липня поставив свій підпис під цим документом, у п'ятницю відвідує порт "Одеса" в супроводі Кубракова.

Очікується, що цього самого дня в Одесі продовжаться переговори Генсека ООН з президентами України та Туреччини Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом щодо "зернових" коридорів для експорту української агропродукції.