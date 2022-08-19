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16:20 19.08.2022

Кабмін дозволив з 1.09 виїзд за кордон до 7 днів не більше 10 працівників експортних компаній без боргів та із середньою з/п від 20 тис. грн – Свириденко

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Кабмін дозволив з 1.09 виїзд за кордон до 7 днів не більше 10 працівників експортних компаній без боргів та із середньою з/п від 20 тис. грн – Свириденко

Кабінет Міністрів дозволив з 1 вересня 2022 року виїзд за кордон на строк до 7 днів не більше 10 працівників експортоорієнтованих компаній, у яких середня заробітна плата становить не менше 20 тис. грн та відсутня заборгованість із податків та зборів перед бюджетом, повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Великий запит експортоорієнтованого бізнесу мати можливість виїжджати за кордон, і ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків та зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тис. грн, то 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати строком до семи днів за заявкою роботодавця, і все це відбуватиметься на порталі "Дія", - сказала Свириденко у п'ятницю в ефірі українського телемарафону.

Міністр додала, що це важливий крок, необхідний для бізнесу – щоб працівники мали змогу брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатись до України для того, щоб розвивати свій бізнес.

Теги: #виїзд #компанії #закордон

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