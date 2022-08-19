Дві співробітниці поліції з Куп'янська та Борової перейшли на бік окупантів, їм висунуто підозру

Двом колишнім співробітницям поліції з Харківської області заочно повідомлено про підозру, після того як вони перейшли на бік російських окупантів і розпочали роботу в створених ними "правоохоронних" органах на окупованих територіях, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом колишнім правоохороницям за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, експоліцейська з м. Куп'янська сприяла створенню окупаційного псевдоправоохоронного органу, агітувала своїх колег до співпраці з "новою владою", погрожуючи інакше застосуванням фізичної сили. Вона також провела незаконний обшук у квартирі слідчого поліції, щоб знайти та вилучити у нього табельну зброю.

Друга підозрювана – з смт Борової. Працюючи в окупаційному "правоохоронному органі", вона патрулює місто, одягнувшись у цивільний одяг із георгіївською стрічкою, та приймає заяви від громадян.