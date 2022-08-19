МВС просить українців бути особливо уважними та пильними в День Незалежності через можливі "сюрпризи" від окупантів

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін закликає українців бути особливо пильними й уважними напередодні й у день святкування Дня Незалежності в Україні та наголошує, що правоохоронці в умовах підвищеної готовності націлені на оперативне реагування на будь-які загрози з боку ворога.

"Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм. Саме тому ми чекаємо на "особливі сюрпризи" для всіх жителів нашої країни", - сказав Єнін у п'ятницю в ефірі українського телемарафону.

Відповідаючи на запитання про те, про які "сюрпризи" може йтися і які поради можна дати українцям, перший заступник глави МВС зазначив: "Можу одразу сказати, і це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу росіян цього дня не очікується". Водночас на озброєнні росіяни мають і ракети, і авіабомби та інші "сюрпризи", приготовані переважно для мирного населення України".

У цьому контексті Єнін, звертаючись до українців, продовжив: "Саме тому в ці дні я особливо хотів би звернутися до вас, шановні співвітчизники, дослухатися до порад, які даємо ми, дають військові адміністрації, - дотримуватися вимог комендантської години й реагувати належним чином на сигнали повітряної чи ракетної тривоги".

Також перший заступник міністра внутрішніх справ закликав у разі виявлення чогось підозрілого телефонувати на гарячу лінію Нацполіції.

Напередодні нашого великого свята ми побачили активізацію так званих телефонних терористів. Ми вже спостерігали це перед початком широкомасштабної російської агресії. І вчора ціла низка наших обласних центрів – Львів, Дніпро, Житомир – зіткнулися з масованими дзвінками про "мінування" об'єктів критичної інфраструктури або місць масового скупчення людей", - розповів заступник глави МВС.

Він додав, що незважаючи на те, що всі ці повідомлення виявилися фейковими, не можна гарантувати, що жодне з таких повідомлень не підтвердиться у майбутньому. "Тож будьте уважні", - закликав Єнін.

Перший заступник міністра додав, що МВС та СБУ аналізують усю можливу інформацію про активізацію диверсійно-розвідувальних груп, зокрема і з Білорусі.

"Усі наші підрозділи діють в умовах підвищеної готовності, у місцях відпочинку громадян буде посилено патрулювання", - підсумував Єнін.