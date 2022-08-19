Події

13:51 19.08.2022

В Україні буде тепло, на Лівобережжі та в Криму очікуються короткочасні дощі з грозами

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В Україні буде тепло, на Лівобережжі та в Криму очікуються короткочасні дощі з грозами

Короткочасний дощ та грози очікуються місцями на Лівобережжі та в Криму у суботу, 20 серпня, на решті території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні та сході країни до 21°; вдень 25-30°, у північній частині 23-28°, на Закарпатті 29-33°.

У Києві 20 серпня без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

Теги: #погода #прогноз

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