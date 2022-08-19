Події

12:10 19.08.2022

Прогноз погоди на вихідні 20–21 серпня: спека трохи спаде, місцями дощі

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Прогноз погоди на вихідні 20–21 серпня: спека трохи спаде, місцями дощі

За даними Sinoptik.ua, на вихідних у більшості регіонів України спека злегка збавить оберти. При цьому в деяких областях пройдуть дощі, можливі грози.

Погода в суботу 20 серпня

У суботу дуже спекотно буде лише на Закарпатті — до +32 °С. В Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернівецькій та Кіровоградській областях очікуються +29...+30 °С, в решті областей — +26...+28 °С. Уночі термометри на заході країни покажуть +14…+16 °С, на півночі та в центрі — +16…+17 °С, на півдні та сході — +18…+20 °С.

На більшій частині України погода в суботу буде ясною. Дощі з грозами прогнозуються на сході, в Херсонській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Погода в неділю 21 серпня

У неділю до дощової погоди варто підготуватись уже мешканцям західних областей. Так, грози пройдуть на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, а також у Закарпатській та Чернівецькій областях. На решті території очікується мінлива хмарність за середньої денної температури +26…+28 °С. Трохи спекотніше буде лише у Вінницькій, Закарпатській, Луганській та Івано-Франківській областях — +29…+30 °С.

Погода в понеділок 22 серпня

Спекотна погода на початку тижня буде в Криму, на Закарпатті, в Івано-Франківській, Донецькій, Луганській та Харківській областях — до +32…+33 °С. На решті території термометри покажуть близько +28…+29 °С. Мешканцям Закарпаття, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей радимо заздалегідь продумати маршрут та кинути до сумки дощовик — ймовірні дощі з грозами.

Як полегшити сезонну алергію?

У всіх регіонах України продовжують цвісти амброзія та полин. Якщо ви страждаєте від алергії, постарайтеся збагатити раціон листовими зеленими овочами, відмовтеся від фруктів та молочного, а також обов'язково встановіть вдома антипилкові сітки та не забувайте пити багато води. Лікарі запевняють, що ці прості поради допоможуть легше перенести «небезпечне» цвітіння.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Маринин день, 20 серпня, наші предки спостерігали на дубах багато жолудів - чекали теплу зиму, а якщо вночі сходив червоний місяць — сувору. Обов'язково дивилися на небо — що менше хмар, то прохолоднішою мала бути погода найближчого тижня.

Ясна спекотна погода в день Мирона-Вітрогона, 21 серпня, віщувала теплий січень. А ось сильні вітри обіцяли похолодання аж до бабиного літа.

Теги: #погода #синоптик

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