Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з головою оборонного відомства Великої Британії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном і радником британського уряду з питань національної безпеки Стівеном Лавгроу.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони детально обговорили подальшу підтримку України у відсічі збройній агресії РФ.

Єрмак у своєму телеграм-каналі додав: "Підтримка України, перемога на Росією і покарання агресора за воєнні злочини – це наша мета".