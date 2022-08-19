Події

11:52 19.08.2022

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з головою оборонного відомства Великої Британії

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Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з головою оборонного відомства Великої Британії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном і радником британського уряду з питань національної безпеки Стівеном Лавгроу.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони детально обговорили подальшу підтримку України у відсічі збройній агресії РФ.

Єрмак у своєму телеграм-каналі додав: "Підтримка України, перемога на Росією і покарання агресора за воєнні злочини – це наша мета".

Теги: #велика_британія #єрмак #залужний

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