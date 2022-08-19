Події

11:11 19.08.2022

СБУ викрила спробу ФСБ встановити "жучки" у Раді

1 хв читати
СБУ викрила спробу ФСБ встановити "жучки" у Раді

Контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення Управління справами апарату Верховної Ради України, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема про їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов", - розповів речник української спецслужби у п'ятницю.

За словами Дехтяренка, агент отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації у залах і кулуарах.

"Для цього чиновник мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адмінбудівлі. Але на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з держустанови й не виконав жодних завдань окупантів", - уточнив речник СБУ.

Дехтяренко додав, що згодом агент намагався влаштуватися на стратегічне підприємство у Житомирській області, під час проходження спецперевірки фахівці СБУ виявили, що його завербували ворожі спецслужби.

Наразі в межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Теги: #рада #жучки #фсб #агент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 18.08.2022
Стефанчук сподівається, що в ЄС заборонять видавати візи росіянам

Стефанчук сподівається, що в ЄС заборонять видавати візи росіянам

19:00 18.08.2022
Стефанчук анонсував відкриття інформцентру парламенту

Стефанчук анонсував відкриття інформцентру парламенту

11:56 18.08.2022
СБУ затримала ворожого агента, який навів російську техніку до Києва

СБУ затримала ворожого агента, який навів російську техніку до Києва

15:54 17.08.2022
Стефанчук анонсував етап роботи керівництва ВР із парламентами країн Африки для розвіювання міфів Росії про Україну

Стефанчук анонсував етап роботи керівництва ВР із парламентами країн Африки для розвіювання міфів Росії про Україну

15:32 17.08.2022
Євроінтеграційні підкомітети буде створено у ВР до 29 серпня – Стефанчук

Євроінтеграційні підкомітети буде створено у ВР до 29 серпня – Стефанчук

07:09 17.08.2022
Рада відхилила законопроєкти про штрафи за відпуск ліків без рецепта та особливості корпуправління держкомпаній у війну

Рада відхилила законопроєкти про штрафи за відпуск ліків без рецепта та особливості корпуправління держкомпаній у війну

16:50 16.08.2022
ВР не внесла до порядку денного звернення до міжнародних інституцій у зв'язку з терактом в Оленівці – нардеп Ар'єв

ВР не внесла до порядку денного звернення до міжнародних інституцій у зв'язку з терактом в Оленівці – нардеп Ар'єв

14:54 16.08.2022
ВР визначила особливості діяльності Нацради з питань телебачення та радіомовлення під час війни

ВР визначила особливості діяльності Нацради з питань телебачення та радіомовлення під час війни

14:24 16.08.2022
Рада відмовилася включати до порядку денного законопроєкт Кабміну про повернення акцизу на пальне – Железняк

Рада відмовилася включати до порядку денного законопроєкт Кабміну про повернення акцизу на пальне – Железняк

13:50 16.08.2022
ВР передбачила арешт для військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час війни

ВР передбачила арешт для військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

Генсек НАТО візьме участь у саміті "Кримської платформи"

Кількість загиблих унаслідок російських ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня зросла до 19 людей - поліція

Отримано нові підтвердження про підготовку теракту на ЗАЕС - ГУР

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 10 танків і 69 одиниць автотехніки

ОСТАННЄ

Влада Львова вирішила перепоховати останки радянських військових із Марсового поля

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

З початку серпня з Донеччини евакуйовано понад 7 тис. громадян

Раді пропонують ухвалити зміни до законів, що посилюють контррозвідувальну діяльність

Естонія приєднується до програми підготовки українських військових у Великій Британії

Прогноз погоди на вихідні 20–21 серпня: спека трохи спаде, місцями дощі

Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

Суд скасував арешт майна та капіталу ТОВ "Карпатнафтохім"

Будівля "Довженко-Центру" не входить до проєкту White Lines і залишається у власності держави – девелопер

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з головою оборонного відомства Великої Британії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА