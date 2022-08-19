СБУ викрила спробу ФСБ встановити "жучки" у Раді

Контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення Управління справами апарату Верховної Ради України, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема про їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов", - розповів речник української спецслужби у п'ятницю.

За словами Дехтяренка, агент отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації у залах і кулуарах.

"Для цього чиновник мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адмінбудівлі. Але на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з держустанови й не виконав жодних завдань окупантів", - уточнив речник СБУ.

Дехтяренко додав, що згодом агент намагався влаштуватися на стратегічне підприємство у Житомирській області, під час проходження спецперевірки фахівці СБУ виявили, що його завербували ворожі спецслужби.

Наразі в межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.