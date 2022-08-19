Події

10:15 19.08.2022

Росіяни вранці обстріляли дві громади Сумської області, без жертв

1 хв читати
Росіяни вранці обстріляли дві громади Сумської області, без жертв

Росіяни вранці обстріляли Білопільську та Краснопільську громади, попередньо, без втрат і руйнувань, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Від самого ранку з 6 години росіяни розпочали обстріл із міномета території Білопільської громади, 10 прильотів. Уже о 8 годині з міномета відкрили вогонь (чотири прильоти) по Краснопільській громаді", - написав він у телеграм-каналі.

Попередньо – без втрат і руйнувань.

Теги: #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:55 19.08.2022
Унаслідок влучання в Чорноморський національний університет ім.Петра Могили поранено людину

Унаслідок влучання в Чорноморський національний університет ім.Петра Могили поранено людину

08:17 19.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять – поранено

07:51 19.08.2022
За добу окупанти сім разів обстріляли територію трьох прикордонних громад Сумської області

За добу окупанти сім разів обстріляли територію трьох прикордонних громад Сумської області

07:44 19.08.2022
Дві російські ракети влучили у Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Дві російські ракети влучили у Чорноморський національний університет імені Петра Могили

07:04 19.08.2022
Росіяни вранці обстріляли три райони Харкова, одна людина постраждала

Росіяни вранці обстріляли три райони Харкова, одна людина постраждала

20:44 18.08.2022
Росіяни обстріляли увечері Миропільську громаду, постраждалих немає

Росіяни обстріляли увечері Миропільську громаду, постраждалих немає

16:14 18.08.2022
Окупанти обстріляли Миколаївщину касетними боєприпасами, пошкоджено 2 пожежні автомобілі

Окупанти обстріляли Миколаївщину касетними боєприпасами, пошкоджено 2 пожежні автомобілі

13:45 18.08.2022
Rolls-Royce виділить 13 млн грн на відновлення амбулаторії у Сумській області

Rolls-Royce виділить 13 млн грн на відновлення амбулаторії у Сумській області

12:49 18.08.2022
На Сумщині внаслідок обстрілів зруйновано школу та приватні будинки – голова ОВА

На Сумщині внаслідок обстрілів зруйновано школу та приватні будинки – голова ОВА

08:32 18.08.2022
Окупанти обстріляли Миколаївський і Баштанський райони Миколаєва, постраждала одна людина

Окупанти обстріляли Миколаївський і Баштанський райони Миколаєва, постраждала одна людина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

СБУ викрила спробу ФСБ встановити "жучки" у Раді

Генсек НАТО візьме участь у саміті "Кримської платформи"

Кількість загиблих унаслідок російських ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня зросла до 19 людей - поліція

Отримано нові підтвердження про підготовку теракту на ЗАЕС - ГУР

ОСТАННЄ

Влада Львова вирішила перепоховати останки радянських військових із Марсового поля

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

З початку серпня з Донеччини евакуйовано понад 7 тис. громадян

Раді пропонують ухвалити зміни до законів, що посилюють контррозвідувальну діяльність

Естонія приєднується до програми підготовки українських військових у Великій Британії

Прогноз погоди на вихідні 20–21 серпня: спека трохи спаде, місцями дощі

Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

Суд скасував арешт майна та капіталу ТОВ "Карпатнафтохім"

Будівля "Довженко-Центру" не входить до проєкту White Lines і залишається у власності держави – девелопер

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з головою оборонного відомства Великої Британії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА