Росіяни вранці обстріляли дві громади Сумської області, без жертв

Росіяни вранці обстріляли Білопільську та Краснопільську громади, попередньо, без втрат і руйнувань, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Від самого ранку з 6 години росіяни розпочали обстріл із міномета території Білопільської громади, 10 прильотів. Уже о 8 годині з міномета відкрили вогонь (чотири прильоти) по Краснопільській громаді", - написав він у телеграм-каналі.

Попередньо – без втрат і руйнувань.