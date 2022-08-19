Події

08:56 19.08.2022

Окупанти намагалися прорватися до Бахмута, за добу ЗС України відбито вісім атак

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Окупанти намагалися прорватися до Бахмута, за добу ЗС України відбито вісім атак

Російські окупанти проводять примусову мобілізацію у захоплених літом містах Луганської області, юридично закріпили процес. Минулої доби основні зусилля противник направив на спроби прорватися в Бахмут, відбито 8 атак ворога, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни намагаються посилити наступ на Бахмут, тому очікують нових сил у піхоті, щоб зменшити власні втрати. Протягом 18 серпня було відбито 8 атак ворога. Більшість із них була спрямована саме на вищезгаданий населений пункт, штурм на який вони організують, зокрема, із сіл та міст Луганщини. Ще на одному напрямку бої йшли з самого ранку", – повідомив він у телеграм-каналі.

За словами Гайдая, для атаки по 8 населених пунктах росіяни використовували авіацію.

"Лише за минулу ніч вони 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерію, спрямовуючи удари по населених пунктах та укріпленнях наших військових", - додав голова ОВА.

Також Гайдай зазначив, що окупанти днями видали розпорядження про примусову мобілізацію на всій території Луганської області. "Отримав паспорт "ЛНР", які мало не вулицями розвозили навесні та влітку, як цигани крейду - йди на фронт", - написав Гайдай.

 

 

 

Теги: #зведення #луганська

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