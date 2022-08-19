Події

08:19 19.08.2022

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі

1 хв читати
У результаті ворожих обстрілів на Харківщині було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі

Минулої доби російські окупаційні війська завдавали ударів по житлових будинках у Харкові та низці населених пунктів області, серед яких Коробочкине, Безруки, Печеніги, Циркуни та Красноград, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали всі факти пошкоджень приміщень та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж... Пошкодження отримали багатоквартирні та приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1247 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 13 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли #наслідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 19.08.2022
У п'ятницю вранці окупанти завдали не менше п'яти ракетних ударів по Харкову

У п'ятницю вранці окупанти завдали не менше п'яти ракетних ударів по Харкову

08:04 19.08.2022
Окупанти вранці обстріляли Краматорськ, постраждали заклади освіти

Окупанти вранці обстріляли Краматорськ, постраждали заклади освіти

07:54 19.08.2022
У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

07:51 19.08.2022
За добу окупанти сім разів обстріляли територію трьох прикордонних громад Сумської області

За добу окупанти сім разів обстріляли територію трьох прикордонних громад Сумської області

20:44 18.08.2022
Росіяни обстріляли увечері Миропільську громаду, постраждалих немає

Росіяни обстріляли увечері Миропільську громаду, постраждалих немає

11:51 18.08.2022
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Краснограду на Харківщині збільшилася до трьох осіб - Синєгубов

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Краснограду на Харківщині збільшилася до трьох осіб - Синєгубов

09:28 18.08.2022
Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини з початку війни - Синєгубов

Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини з початку війни - Синєгубов

08:35 18.08.2022
Ворожі війська за середу вбили три цивільні особи, ще шестеро поранені

Ворожі війська за середу вбили три цивільні особи, ще шестеро поранені

08:26 18.08.2022
Ворожі війська тричі атакували два райони Дніпропетровщини, поранено жінку, пошкоджено приватні будинки, газопроводи, лінії електропередач, школа, храм

Ворожі війська тричі атакували два райони Дніпропетровщини, поранено жінку, пошкоджено приватні будинки, газопроводи, лінії електропередач, школа, храм

08:13 18.08.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині, дві людини загинули, троє поранених - ДСНС

Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині, дві людини загинули, троє поранених - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

ЗС України відбили наступ окупантів на восьми напрямках, ще на двох бої тривають

За добу знищено чотири склади БК та дві бази росіян, уточнюється інформація щодо вибухів у Криму та Бєлгородській обл. РФ

У Миколаєві потужні вибухи, телефони екстрених служб тимчасово не працюють

ОСТАННЄ

362 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, 716 - поранені

Окупанти намагалися прорватися до Бахмута, за добу ЗС України відбито вісім атак

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять – поранено

Рівень води у Рейні у вихідні підніметься

Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

За добу знищено 73 окупанти, 13 одиниць техніки та склад боєприпасів

Ердоган підписав Меморандум про участь Туреччини у відновленні інфраструктури України

США закликали надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

Дві російські ракети влучили у Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ЗС України відбили наступ окупантів на восьми напрямках, ще на двох бої тривають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА