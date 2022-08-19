У результаті ворожих обстрілів на Харківщині було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі

Минулої доби російські окупаційні війська завдавали ударів по житлових будинках у Харкові та низці населених пунктів області, серед яких Коробочкине, Безруки, Печеніги, Циркуни та Красноград, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали всі факти пошкоджень приміщень та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж... Пошкодження отримали багатоквартирні та приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1247 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 13 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.