Держдеп: Конгрес США проти ініціативи визнання РФ "спонсором тероризму"

Держдепартамент США повідомив Конгресу про своє занепокоєння щодо розгляду в Палаті представників законопроєкту про визнання Росії "державою-спонсором тероризму", пише видання Politico з посиланням на кілька обізнаних джерел.

"Держдепартамент, не афішуючи це, доводить до відома Конгресу свої серйозні побоювання з приводу ініціативи внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "своє серйозне занепокоєння щодо законодавчої ініціативи" чиновники Держдепу висловлювали в Конгресі "у останні дні".

"За словами джерел, держдепартамент побоюється, що включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму поставить під загрозу угоду щодо вивезення зерна з українських портів", - наголошується у повідомленні.