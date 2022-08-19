Події

07:18 19.08.2022

Держдеп: Конгрес США проти ініціативи визнання РФ "спонсором тероризму"

1 хв читати
Держдеп: Конгрес США проти ініціативи визнання РФ "спонсором тероризму"

Держдепартамент США повідомив Конгресу про своє занепокоєння щодо розгляду в Палаті представників законопроєкту про визнання Росії "державою-спонсором тероризму", пише видання Politico з посиланням на кілька обізнаних джерел.

"Держдепартамент, не афішуючи це, доводить до відома Конгресу свої серйозні побоювання з приводу ініціативи внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "своє серйозне занепокоєння щодо законодавчої ініціативи" чиновники Держдепу висловлювали в Конгресі "у останні дні".

"За словами джерел, держдепартамент побоюється, що включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму поставить під загрозу угоду щодо вивезення зерна з українських портів", - наголошується у повідомленні.

 

 

Теги: #сша #росія #відносини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 19.08.2022
США закликали надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

США закликали надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

20:54 18.08.2022
Бєлгородський губернатор повідомляє про пожежу на складі боєприпасів у Валуйському міському окрузі

Бєлгородський губернатор повідомляє про пожежу на складі боєприпасів у Валуйському міському окрузі

20:34 18.08.2022
Белград і Приштина на зустрічі у Брюсселі не дійшли будь-яких угод

Белград і Приштина на зустрічі у Брюсселі не дійшли будь-яких угод

10:21 17.08.2022
США куплять через СПП ООН пшеницю в України на $68 млн для пом'якшення світової продовольчої кризи – Блінкен

США куплять через СПП ООН пшеницю в України на $68 млн для пом'якшення світової продовольчої кризи – Блінкен

07:19 17.08.2022
Міністри оборони США та України обговорили питання подальшої військової допомоги Києву

Міністри оборони США та України обговорили питання подальшої військової допомоги Києву

21:12 16.08.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області з території Білорусі - ПК "Центр"

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області з території Білорусі - ПК "Центр"

19:18 16.08.2022
Єрмак не бачить аргументів, які б завадили визнанню Росії державою-терористом

Єрмак не бачить аргументів, які б завадили визнанню Росії державою-терористом

17:20 16.08.2022
США виконали випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Мінітмен-3" для перевірки системи ядерного стримування

США виконали випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Мінітмен-3" для перевірки системи ядерного стримування

07:21 16.08.2022
Конгресмени США продовжать візити на Тайвань, незважаючи на реакцію Пекіна

Конгресмени США продовжать візити на Тайвань, незважаючи на реакцію Пекіна

07:01 16.08.2022
Зеленський: Причина всіх криз у світі – російська агресія

Зеленський: Причина всіх криз у світі – російська агресія

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

ЗС України відбили наступ окупантів на восьми напрямках, ще на двох бої тривають

За добу знищено чотири склади БК та дві бази росіян, уточнюється інформація щодо вибухів у Криму та Бєлгородській обл. РФ

У Миколаєві потужні вибухи, телефони екстрених служб тимчасово не працюють

ОСТАННЄ

362 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, 716 - поранені

Окупанти намагалися прорватися до Бахмута, за добу ЗС України відбито вісім атак

У п'ятницю вранці окупанти завдали не менше п'яти ракетних ударів по Харкову

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять – поранено

Рівень води у Рейні у вихідні підніметься

Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

Окупанти вранці обстріляли Краматорськ, постраждали заклади освіти

За добу знищено 73 окупанти, 13 одиниць техніки та склад боєприпасів

У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА