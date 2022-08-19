За добу знищено чотири склади БК та дві бази росіян, уточнюється інформація щодо вибухів у Криму та Бєлгородській обл. РФ

За добу четверга, 18 серпня, знищено 4 склади БК та 2 бази російських окупантів, уточнюється інформація щодо вибухів у Криму (Керч і Бельбек та Бєлгородської області РФ (Старий Оскол), повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК та 2 бази росіян", - написав він у телеграм-каналі в ніч із четверга на п'ятницю.

Зокрема, під обстріл потрапили склади БК в Амвросіївці (Донецька обл.), Бериславському районі та Благодатному (Херсонська обл.), а також у Бєлгородській області РФ.

Також були обстріляні бази противника в Новій Каховці (Херсонська обл.) та Кадіївці (Луганська обл.).

Крім того, Братчук зазначив, що уточнюється інформація щодо вибухів у Керчі та Бельбеку (АР Крим), а також у Старому Осколі (Бєлгородська обл., РФ).