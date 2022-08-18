Події

21:39 18.08.2022

Зеленський: Ми маємо думати лише про те, як перемогти

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Зеленський: Ми маємо думати лише про те, як перемогти

Президент України Володимир Зеленський закликав "думати лише про те, як перемогти" окупантів.

"Ми з вами можемо і повинні думати тільки про те, як перемогти. Перемогти на полі бою, на політичному фронті, в інформаційному протистоянні, в економічній площині, всюди...", - сказав він у традиційному відеозверненні у четвер.

Він зазначив, що "надзвичайно жорстока ніч була в Харкові – понад десять загиблих. Знову обстріляні Миколаїв і Запоріжжя. Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі. Російські чиновники повторюють погрози Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на Запорізькій АЕС. Ми бачимо, що сталося в Оленівці".

"Віримо в себе, допомагаємо один одному, захищаємо інтереси України і знаємо, що мир буде. Той, хто бореться і бореться розумно, здобуває перемогу", - сказав він.

 

 

Теги: #війна #завдання #зеленський

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