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21:35 18.08.2022

Жодних перешкод для поїздки місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через територію України немає – Зеленський

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Жодних перешкод для поїздки місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через територію України немає – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність будь-яких перешкод для відвідування місією МАГАТЕ Запорізької АЕС через територію України.

"Немає жодних об'єктивних перешкод, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС. Сьогодні з паном Гутеррешем обговорили параметри цієї місії і те, що вона може дуже швидко та безпечно потрапити на станцію легальним способом через вільну територію нашої держави. І тільки так", - сказав він у відеозверненні у четвер увечері.

"Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути "транспортером" будь-якої місії. Росія має негайно і безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію і так само негайно і безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити", - сказав він, додавши, що "якщо не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник весь пакет міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. Росія знищує цей інтернаціональний порядок".

За словами Зеленського, він також закликав Генерального секретаря ООН застосувати всі можливості ООН для забезпечення виконання Росією усіх норм міжнародного права стосовно полонених.

 

 

Теги: #візит #магате #заес

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