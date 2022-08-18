Генсек ООН ухвалив рішення про місію для встановлення фактів трагедії в Оленівці

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш заявив про ухвалення рішення провести місію з виявлення та встановлення фактів трагедії в окупованій Оленівці.

"Сьогодні ми обговорили розслідування трагедії, яка сталася 29 липня на об'єкті, де утримувалися військовополонені в Оленівці. Те, що сталося, є неприйнятним", - заявив Гутерреш на брифінгу за підсумками зустрічі з президентами України та Туреччини Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом у Львові.

Він наголосив, що всі військовополонені мають отримувати захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

"Я прийняв рішення щодо проведення місії для виявлення та встановлення фактів (трагедії в Оленівці – ІФ). Умови проведення цієї місії були доведені Україні та Росії. Крім умов було відзначено і склад тієї групи, яка буде залучена до реалізації розслідування. Я маю на меті призначити на чолі групи генерала Карлоса дос Сантоса Круса з Бразилії", - сказав Гутерреш.

За його словами, це дуже уважний офіцер, який має понад 40 років військової вислуги, він працював у сфері національної, міжнародної та громадської безпеки, а також очолював одну із миротворчих операцій.

Говорячи про майбутню роботу місії, генсек ООН зазначив, що її учасники повинні мати безпечний і гарантований доступ до місць утримання людей.

Крім того, на переконання Гутерреша доступ до Оленівки мають отримати і співробітники Міжнародної Місії Червоного Хреста.

Як повідомлялося, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.