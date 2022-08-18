Події

17:58 18.08.2022

Зеленський обговорив з Ердоганом викрадання Росією українського зерна, ситуацію навколо ЗАЕС та оборонну співпрацю

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Зеленський обговорив з Ердоганом викрадання Росією українського зерна, ситуацію навколо ЗАЕС та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який перебуває з візитом в Україні, вони обговорили оборонну співпрацю, ядерний шантаж із боку РФ та питання зернового експорту з України.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, президенти дали позитивну оцінку реалізації зернової експортної ініціативи. Зеленський відзначив провідну роль Туреччини та особисто Ердогана в тому, що ця ініціатива була розпочата та реалізується, і зазначив, що вона допомагає подоланню глобальної продовольчої кризи. Лідери обговорили можливість удосконалення ініціативи, посилення безпеки її реалізації, збільшення обсягів експорту.

Зеленський та Ердоган також розглянули питання масштабного викрадення Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Зокрема, було вказано на те, що окупанти привласнили майже 0,5 млн тонн збіжжя. Лідери погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою. "Спроби Росії продати крадене мають бути зупинені", - наголосив Зеленський.

Президенти також обговорили ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції в Енергодарі Запорізької області та ядерний шантаж з боку РФ, дії якої загрожують катастрофою Україні та всьому світові. Зеленський наголосив, що російський ядерний шантаж на Запорізькій АЕС є одним із найбільших ризиків, які створила війна РФ проти України, а місією та обов'язком кожної країни має бути жорстка та послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу з метою його зупинення.

"Росія повинна вивести свої війська зі станції негайно", - наголосив президент України.

Крім того, лідери обговорили питання оборонної взаємодії та перспективи співпраці в цьому напрямі.

Зеленський висловив сподівання на участь президента Туреччини у другому саміті "Кримської платформи".

Теги: #ердоган #зеленський

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