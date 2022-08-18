Події

15:16 18.08.2022

Російські окупанти не зможуть підготувати Луганщину до опалювального сезону – голова ОВА

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Російські окупанти не зможуть підготувати Луганщину до опалювального сезону – голова ОВА

Російські окупанти не зможуть підготувати міста Луганської області до опалювального сезону через неможливість відновити критичну інфраструктуру, заявив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Вони, окупанти, навіть якщо зможуть підвести магістральні труби, хоча в цьому я сумніваюся, але навіть якщо вони й підведуть до міст магістральні газові труби, то всередині міст інфраструктура так само розбита. І відновити її вони не зможуть: міста до опалювального сезону не підготують. Ця вся система розморозиться", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ у четвер.

Гайдай зазначив, що за чотири з половиною місяці обстрілу російською армією всієї території, де проходила лінія оборони, всі об'єкти критичної інфраструктури в Луганській області були повністю зруйновані.

"Централізованого водопостачання немає, газу централізованого немає, електрику зараз намагаються відновити, але без підстанцій. І я можу сказати, що не треба бути якимось пророком, щоб чітко розуміти, що все це постійно горітиме", – додав голова ОВА.

Теги: #опалювальний_сезон #луганська_область #неготовність

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