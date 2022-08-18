Генсек ООН відвідав Львівський національний університет

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш у рамках візиту в Україну відвідав факультет міжнародних відносин Львівського національного університету, повідомляє пресслужба ООН у твіттері.

"Ця школа зробила дуже важливий внесок, зокрема до Статуту Організації Об'єднаних Націй. Один із членів брав участь у розробці Статуту, і тут обговорювали його цінності. Також у дослідженнях про Голокост та в матеріалах, що стосуються кількох дуже важливих аспектів аналізу порушень прав людини та геноциду. Ось чому для мене як секретаря Організації Об'єднаних Націй дуже важливо мати можливість відвідати цей факультет Львівського університету", - заявив Гутерреш пресі під час відвідування університету.