Події

13:00 18.08.2022

Генсек ООН відвідав Львівський національний університет

1 хв читати

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш у рамках візиту в Україну відвідав факультет міжнародних відносин Львівського національного університету, повідомляє пресслужба ООН у твіттері.

"Ця школа зробила дуже важливий внесок, зокрема до Статуту Організації Об'єднаних Націй. Один із членів брав участь у розробці Статуту, і тут обговорювали його цінності. Також у дослідженнях про Голокост та в матеріалах, що стосуються кількох дуже важливих аспектів аналізу порушень прав людини та геноциду. Ось чому для мене як секретаря Організації Об'єднаних Націй дуже важливо мати можливість відвідати цей факультет Львівського університету", - заявив Гутерреш пресі під час відвідування університету.

Теги: #львів #гутерреш

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 18.08.2022
Ердоган прибув до Львова

Ердоган прибув до Львова

14:27 18.08.2022
Біля Палацу Потоцьких у Львові, де має відбутися зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша, відбувається мітинг на підтримку захисників "Азовсталі"

Біля Палацу Потоцьких у Львові, де має відбутися зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша, відбувається мітинг на підтримку захисників "Азовсталі"

13:09 18.08.2022
Зеленський відвідав лікарню на Львівщині

Зеленський відвідав лікарню на Львівщині

10:42 18.08.2022
Президент Туреччини Ердоган відбув до України

Президент Туреччини Ердоган відбув до України

10:37 18.08.2022
Генсек ООН Гутерреш після зустрічі з президентами України і Туреччини відвідає один із українських портів

Генсек ООН Гутерреш після зустрічі з президентами України і Туреччини відвідає один із українських портів

17:34 17.08.2022
Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова

15:52 05.08.2022
У Львові відкрили перший у регіоні банк грудного молока

У Львові відкрили перший у регіоні банк грудного молока

14:21 05.08.2022
У Львові перейменовано 8 вулиць, на черзі ще 31 із 53 запланованих - перший заступник міського голови

У Львові перейменовано 8 вулиць, на черзі ще 31 із 53 запланованих - перший заступник міського голови

07:16 03.08.2022
Поліцейському зі Львова висунули підозру у зловживанні впливом

Поліцейському зі Львова висунули підозру у зловживанні впливом

20:00 20.07.2022
На облаштування шкільних укриттів у Львові направили 48,5 млн грн

На облаштування шкільних укриттів у Львові направили 48,5 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна контролює лише два села на Луганщині – голова ОВА

У Харкові під завалами після ворожих ракетних ударів можуть перебувати ще від 3 до 5 осіб, 19 серпня в місті оголошено жалобу

Ердоган прибув до Львова

У Миколаєві чути вибухи – мер

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Краснограду на Харківщині збільшилася до трьох осіб - Синєгубов

ОСТАННЄ

Україна контролює лише два села на Луганщині – голова ОВА

У Бердянську створено міську військову адміністрацію – указ

Нардеп Ар'єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя

У Харкові під завалами після ворожих ракетних ударів можуть перебувати ще від 3 до 5 осіб, 19 серпня в місті оголошено жалобу

Зеленський: Від якості навчання офіцерів залежить життя солдатів та результати на полі бою

У Миколаєві чути вибухи – мер

На Сумщині внаслідок обстрілів зруйновано школу та приватні будинки – голова ОВА

Російські окупанти обстріляли околиці Запоріжжя з РСЗВ, одна особа загинула – секретар міськради

Спікер ОВА: На Одещині – багатомільйонні збитки через російські удари

СБУ затримала ворожого агента, який навів російську техніку до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА