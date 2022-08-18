Події

11:56 18.08.2022

СБУ затримала ворожого агента, який навів російську техніку до Києва

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СБУ затримала ворожого агента, який навів російську техніку до Києва

Служба безпеки України затримала агента РФ із Сумської області, який у перші дні тимчасової окупації супроводив до околиць Києва понад 120 одиниць техніки ворога, повідомляє СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ "провів" із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів", - ідеться у повідомленні СБУ у четвер у телеграм-каналі української спецслужби.

За інформацією СБУ, зрадником виявився житель Сумської області, завербований спецслужбами Росії.

"Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва. А після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати із ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні", - наголошується в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що ця людина передавала ФСБ координати військових об'єктів із прив'язкою до місцевості, а для комунікації використовувала закриті канали електронного зв'язку.

"Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - інформують в українській спецслужбі.

Теги: #сбу #агент #спецслужби_рф

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