Гроссі готовий очолити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
"У нашій розмові генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив мені, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію", - написав Кулеба у твіттері у четвер.
Глава МЗС наголосив на "невідкладності місії для усунення загроз ядерній безпеці, викликаних військовими діями Росії".