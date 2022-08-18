Події

07:51 18.08.2022

В одному із районів Харкова після нових ракетних ударів дуже велика пожежа, почалося обвалення будівлі

1 хв читати
В одному із районів Харкова після нових ракетних ударів дуже велика пожежа, почалося обвалення будівлі

Адміністративна будівля, що спалахнула внаслідок ракетних ударів по Холодногірському району Харкова в четвер уранці, почала обрушуватися, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля. За словами керівництва ДСНС, почалося її обвалення. Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, із 4:32 у четвер окупанти завдали серію ракетних ударів по Харкову. Влучення було зафіксовано у Холодногірському та Слобідському районах міста.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у гуртожитку у Слобідському районі було поранено 18 осіб, зокрема 2 дітей, 1 особа загинула.

 

 

 

Теги: #харків #руйнування #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 18.08.2022
Ворожі війська за середу вбили три цивільні особи, ще шестеро поранені

Ворожі війська за середу вбили три цивільні особи, ще шестеро поранені

08:29 18.08.2022
Ранкові ворожі ракетні удари по Харківщині було завдано С-300

Ранкові ворожі ракетні удари по Харківщині було завдано С-300

08:26 18.08.2022
Ворожі війська тричі атакували два райони Дніпропетровщини, поранено жінку, пошкоджено приватні будинки, газопроводи, лінії електропередач, школа, храм

Ворожі війська тричі атакували два райони Дніпропетровщини, поранено жінку, пошкоджено приватні будинки, газопроводи, лінії електропередач, школа, храм

08:01 18.08.2022
Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу в харківському гуртожитку, що виникла в результаті вечірнього ракетного удару

Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу в харківському гуртожитку, що виникла в результаті вечірнього ракетного удару

07:55 18.08.2022
Кількість загиблих унаслідок ранкового ракетного удару по Харкову зросла до двох людей

Кількість загиблих унаслідок ранкового ракетного удару по Харкову зросла до двох людей

07:40 18.08.2022
Серед постраждалих унаслідок ракетного обстрілу ворожих військ у Харкові були люди з порушеннями слуху

Серед постраждалих унаслідок ракетного обстрілу ворожих військ у Харкові були люди з порушеннями слуху

07:35 18.08.2022
Кількість поранених у результаті ракетного удару по Харкову зросла до 18, 1 людина загинула

Кількість поранених у результаті ракетного удару по Харкову зросла до 18, 1 людина загинула

07:26 18.08.2022
Серед поранених у результаті ракетного удару по житловому будинку в Харкові 11-річна дитина, один із госпіталізованих у важкому стані

Серед поранених у результаті ракетного удару по житловому будинку в Харкові 11-річна дитина, один із госпіталізованих у важкому стані

07:16 18.08.2022
Кількість поранених у результаті ракетного удару по житловому будинку в Харкові зросла до 17 людей, 7 загинули

Кількість поранених у результаті ракетного удару по житловому будинку в Харкові зросла до 17 людей, 7 загинули

07:16 18.08.2022
Пожежу на місці ракетного удару в Харкові локалізовано, 7 людей загинуло, 13 поранено

Пожежу на місці ракетного удару в Харкові локалізовано, 7 людей загинуло, 13 поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має достатній обмінний фонд – представник ГУР МОУ

Президент Туреччини Ердоган відбув до України

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні майже 200 військовослужбовців, 3 танки, 1 літак, 1 вертоліт та 2 РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини з початку війни - Синєгубов

Гроссі готовий очолити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

ОСТАННЄ

Україна має достатній обмінний фонд – представник ГУР МОУ

Більшість українців у період війни вважають важливішим мати сильного лідера, ніж демократію – опитування

Мінреінтеграції закликає громадян повідомляти інформацію про примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території

Ліквідація "Довженко-Центру" не передбачається, а лише його реорганізація - Держкіно

Президент Туреччини Ердоган відбув до України

Генсек ООН Гутерреш після зустрічі з президентами України і Туреччини відвідає один із українських портів

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні майже 200 військовослужбовців, 3 танки, 1 літак, 1 вертоліт та 2 РСЗВ – Генштаб ЗСУ

СБУ викрила один із добробатів Києва на незаконному зберіганні зброї та боєприпасів

Єрмак обговорив можливості застосування нових технологій для протидії російській агресії з американським бізнесменом та винахідником Палмером Лакі

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, пошкоджено об'єкт інфраструктури – голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА