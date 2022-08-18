В одному із районів Харкова після нових ракетних ударів дуже велика пожежа, почалося обвалення будівлі

Адміністративна будівля, що спалахнула внаслідок ракетних ударів по Холодногірському району Харкова в четвер уранці, почала обрушуватися, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля. За словами керівництва ДСНС, почалося її обвалення. Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, із 4:32 у четвер окупанти завдали серію ракетних ударів по Харкову. Влучення було зафіксовано у Холодногірському та Слобідському районах міста.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у гуртожитку у Слобідському районі було поранено 18 осіб, зокрема 2 дітей, 1 особа загинула.